Последние новости: после взрыва Донецк закрыли для въезда и выезда

Во время теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко.

В пятницу, 31 августа, в 17:30 в Донецке у кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб от ранения в голову глава ДНР Александр Захарченко. Как мы ранее сообщали, силовики уже задержали украинских диверсантов, которые подозреваются в причастности к теракту.

Piter.TV собрал последние новости по факту случившегося.

СБУ считает, что Захарченко погиб из-за внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов заявил, что есть все основания полагать, что Захарченко погиб из-за внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков.

У нас есть основания считать, что смерть может быть результатом, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса заявил Гуськов

Однако, в аппарате не исключают попытки российских спецслужб устранить Захарченко.

В МИД России ответственность за убийство Захарченко возложили на "киевский режим"

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что за гибелью Захарченко стоит "киевский режим". По ее словам, Киев не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных.

После теракта Донецк закрыли для въезда и выезда

В самопровозглашенной Донецкой республике введен режим ЧС.

В школах ДНР отменили первый звонок из-за теракта

На данный момент в Донецкой народной республике введен режим ЧС. Известно, что в субботу, 1 сентября, отменили звонок.

Взрыв произошёл сразу на входе из ресторана "Сепар"

Советник Захарченко Александр Казаков рассказал, что взрыв произошел сразу на выходе из ресторана. По его словам, они ехали на встречу и по дороге зашли в "Сепар".

По факту убийства Захарченко возбуждено уголовное дело по статье о терроризме

СК России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).

Фото: Александр Захарченко ДНР/ВК