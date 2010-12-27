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Одного из охранников Захарченко подозревают в теракте
Сегодня, 21:01
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IRINA_CHALKINA
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Одного из охранников Захарченко подозревают в теракте

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Мужчина исчез сразу после взрыва. В Донецке ведутся его поиски.

Охранника убитого главы ДНР Александр Захарченко подозревают в теракте. Сообщает Интерфакс.

Источник издания отметил, что мужчина исчез сразу после взрыва. В Донецке ведутся его поиски. 

Напомним, что в пятницу, 31 августа,  в 17:30 в Донецке у кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб от ранения в голову глава ДНР Александр Захарченко. Как мы ранее сообщали, силовики уже задержали украинских диверсантов, которые подозреваются в причастности к теракту.

Фото: Александр Захарченко ДНР/ВК

Теги: днр теракт , убийство захарченко
Категории: Лента новостей Мировые новости

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