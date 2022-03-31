В ДНР пообещали привлечь иностранных наемников к суду

Эдуард Басурин рассказал о том, какая судьба ждет тех, кто воюет на стороне Киева.

В Донецкой народной республике пообещали привлечь иностранных наемников к суду. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Чиновник заметил, что зарубежные вооруженные добровольцы будут считаться не военнопленными, а военными преступниками. Таким образом он прокомментировал прессе судьбу тех волонтеров, которые решают выступить на стороне киевского режима.

С ними будут относиться не как с военнопленными. Их будут арестовывать и предавать суду. Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Напомним, что утром 24 февраля Вооруженные силы России начали проводить специальную военную операцию на территории Украины. Лидер страны Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан, страдающих от киевского режима на протяжении восьми лет. Россия намерена провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также предать суду всех военных преступников.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости