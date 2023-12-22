В ДНР освобождение Авдеевки улучшило логистические возможности железнодорожных перевозок

Денис Пушилин рассказал о том, какие преимущества принесло взятие города под контроль ВС РФ.

Логистические возможности для гражданских железнодорожных перевозок через такие города и населенные пункты как Донецк, Макеевка и Ясиноватая на территории ДНР улучшились после освобождения Авдеевки от кнтроля Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин, говоря об оперативной обстановки по донецкому направлению. Эксперт пояснил, что власти смогут дополнительно задействовать железнодорожный вокзал в Донецке.

Понятно, что еще риски сохраняются, но это совершенно другая ситуация, нежели <...> когда Авдеевка была под контролем вооруженных формирований Украины... по-другому сейчас логистику выстроим, гражданскую уж точно. Денис Пушилин, глава ДНР

Российский чиновник заметил, что теперь улучшится ситуация с гражданскими перевозками пассажиров и транспортировка грузов в новый регион страны.

Пушилин рассказал, что мирные жители в Авдеевке ждали российскую армию.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live