В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

В самопровозглашенной Донецкой народной республике обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка. Такое заявление опубликовали представители Совместного центра по контролю и координации режима тишины в регионе. По информации от надзорного органа, ВСУ нарушили режим прекращения огня утром 30 апреля.
В 8:03 по московскому времени зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Старомихайловка. Выпущено 12 мин калибром 82 миллиметров.
пресс-служба СЦКК в ДНР
Напомним, что на территории Донбасс действуют дополнительные меры по обеспечению безопасности и перемирия между сторонами конфликта.
На Украине призвали Зеленского обсудить с Путиным оборот рубля в Донбассе.
Фото: Pixabay.com
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