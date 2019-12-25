В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

Огонь велся по Старомихайловке.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка. Такое заявление опубликовали представители Совместного центра по контролю и координации режима тишины в регионе. По информации от надзорного органа, ВСУ нарушили режим прекращения огня утром 30 апреля.

В 8:03 по московскому времени зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Старомихайловка. Выпущено 12 мин калибром 82 миллиметров. пресс-служба СЦКК в ДНР

Напомним, что на территории Донбасс действуют дополнительные меры по обеспечению безопасности и перемирия между сторонами конфликта.

На Украине призвали Зеленского обсудить с Путиным оборот рубля в Донбассе.

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