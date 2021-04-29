На Украине призвали Зеленского обсудить с Путиным оборот рубля в Донбассе

Алексей Арестович напомнил, что в ДНР и ЛНР расплачиваются российскими деньгами.

В Киеве призвали президента Владимира Зеленского обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным оборот рубля на Донбассе. Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина 24" сделал советник делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Ранее он призвал политика поднять вопрос модернизации минских соглашений с Москвой. Вопросами для обсуждения спикер считает ситуацию, связанную с работой национальной банковской системы, а также необходимость прекращения оборота российской валюты на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Там же рублевая система, она была установлена в сентябре 2015 года. В этом плане Минские соглашения, сколько бы россияне ни говорили, что они согласованы ООН, уже не работают с сентября 2015 года. Алексей Арестович, украинский чиновник

Эксперт напомнил, что де-факто вопрос распространения рубля в регионе - единственный, который не соблюдается в договоре. Арестович заметил, что невозможно исполнить минские соглашения в полной мере, но при этом Владимир Зеленский рассчитывает на международную поддержку.

Арестович пообещал сбить 80 самолетов РФ и повредить еще 140 на Украине.

Фото и видео: YouTube/Україна 24