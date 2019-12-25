В ДНР из-за атак ВСУ с начала суток погибли три жителя

Денис Пушилин рассказал о последствиях ночного налета БПЛА ВСУ на ДНР.

На территории Донецкой народной республики трое местных жителей скончались, еще 13 человек получили ранения из-за ударов украинских беспилотников с начала текущих суток. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал губернатор ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что из-за деятельности противника в новом регионе России поврежден дом, пять инфраструктурных объектов, автобус, грузовые и легковые транспортные средства.

Три человека погибли, еще 13 мирных жителей республики пострадали сегодня из-за ударных дронов вооруженных формирования Украины. Денис Пушилин, глава ДНР

Известно, что человеческие жертвы зарегистрированы Старобешевском округе. Там же пострадали еще двое граждан, включая женщину. Врачи указали, что пациентка получила тяжелые ранения. В Селидове ранены два жителя, в поселке Мироновский - еще двое, в Донецке - трое, включая мужчину, который тяжело ранен, в селе Старомлыновка - один. Также два человека были ранены на дороге. Инцидент произошел на трассе " Новоазовск - Мариуполь". Еще один житель ДНР пострадал на дороге, расположенной между селами Красное Поле и Камышеватое.

Российским войскам осталось пройти до Краматорска 11 км.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.