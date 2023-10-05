В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта

От обстрелов Вооруженных сил Украины за время боевых действий на территории Донецкой народной республики погибли 230 детей, еще 821 получил ранения. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделилась уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Омбудсмен выступила на пресс-конференции, организованной в центре медиагруппы "Россия сегодня". На мероприятии спикеры представили общественности проблему нарушения прав детей на Украине.
Только на территории ДНР за девять лет боевых действий в результате украинских обстрелов погибло 230 деток. Получили ранения различной степени тяжести 821 ребенок, многие из них остались сиротами, более 30 детей остались инвалидами.
Дарья Морозова, омбудсмен в ДНР
В Госдуме заявили, что киевский режим законодательно закрепил терроризм.
Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"
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