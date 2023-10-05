В ДНР 230 детей погибли от украинских обстрелов с начала конфликта

Омбудсмен раскрыла трагическую статистику по несовершеннолетним жертвам ВСУ.

От обстрелов Вооруженных сил Украины за время боевых действий на территории Донецкой народной республики погибли 230 детей, еще 821 получил ранения. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделилась уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Омбудсмен выступила на пресс-конференции, организованной в центре медиагруппы "Россия сегодня". На мероприятии спикеры представили общественности проблему нарушения прав детей на Украине.

Только на территории ДНР за девять лет боевых действий в результате украинских обстрелов погибло 230 деток. Получили ранения различной степени тяжести 821 ребенок, многие из них остались сиротами, более 30 детей остались инвалидами. Дарья Морозова, омбудсмен в ДНР

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"