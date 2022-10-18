Анна Кузнецова рассказала о преступлениях украинских властей.

Киевский режим законодательно закрепил террористическую деятельность через собственные органы власти. Соответствующее заявление сделала сопредседатель профильной комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей, вице-спикер Государственной Думы страны Анна Кузнецова. Политик выступила перед прессой в рамках пресс-конференции, организованной пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Киевский режим не просто осуществляет террористическую деятельность, он закрепляет ее законодательно. Это деятельность институционализируется через те органы власти, которые находятся на Украине. Это самое страшное, наверное. Анна Кузнецова, депутат ГД РФ

Эксперт подчеркнула, что в 2021 году Верховная Рада провела масштабную реформу на Украине, по итогу которой в стране был создан специальный Этический совет правосудия. В эту структуру отставные судьи из США и Великобритании. Анна Кузнецова рассказала о том, что сегодня на Украине судебные органы полностью нанимаются представителями других государств.

Кузнецова сообщила о нарушении социальных прав более 114 тыс. детей из-за действий Киева.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"