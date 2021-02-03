Кузнецова сообщила о нарушении социальных прав более 114 тыс. детей из-за действий Киева

В Госдуме рассказал о военных преступлениях Киева против детей.

Социальные права более 114 тысяч детей нарушены в результате действий киевского режима. Соответствующее заявление сделала перед журналистами вице-спикер Государственной Думы РФ, сопредседатель профильной комиссии по парламентскому расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних граждан Анна Кузнецова. Политик отметила, что из регионов законодателям поступает информация о том, что жертвами трагедии стали свыше 300 детей, а пострадало - более одной тысячи. Регулярно увеличивается число сирот из-за обстрелов городов и поселков.

Мы провели анализ данных, всего 114 554 ребенка столкнулись с нарушением социальных прав: 71 090 из ДНР, 21 348 - ЛНР, почти 5 000 - Крым, 2 252 ребенка - Брянская область, 11 901 - Белгородская область, 3 007 детей - Курская область. Анна Кузнецова, вице-спикер ГД РФ

Парламентарй отметила, что эти дети не получали медицинскую помощь, не могли ходить в школы, посещать детские сады, а также лишились нормальных условий для социализации. Совместно с Министерством просвещения России депутатами и сенаторами ведется работа по активизации наставничества и педагогического сопровождения тех детей, которые не могут учиться в очном формате из-за разрушенных образовательных учреждений, а также постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

В Госдуме поддержали парламентское расследование преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ