Отмечается, что по официальным данным в результате вооруженного конфликта погибли свыше 130 детей.

В Госдуме поддержали парламентское расследование преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. По словам зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, на территории ДНР и ЛНР работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений киевского режима против мирного населения.

Отмечается, что по официальным данным в результате вооруженного конфликта погибли более пяти тысяч гражданских лиц, в том числе свыше 130 детей. Также Кузнецова сообщила, что более 400 детей получили ранения.

Наше расследование позволит оказать содействие в восстановлении нарушенных прав детей и привлечении к ответственности лиц, виновных в преступлениях в отношении детей. Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы

Ранее Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси.

Видео: Дума ТВ