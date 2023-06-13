Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Госдума во II и III чтениях приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Согласно документу с 1 сентября 2024 года размер страховых плат увеличится в четыре раза в случае получения вреда здоровью при ДТП.
По словам председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, выплаты увеличатся с 500 тысяч до 2 млн рублей. Он также отметил, что случаев ДТП с участием такси "в 5-7 раз больше, чем с личными автомобилями".
Ранее Госдума одобрила законопроект, который исключает из числа отягчающих обстоятельств трудоустройство в полиции.
Видео: Дума ТВ
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