Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Выплаты увеличатся с 500 тысяч до 2 млн рублей.

Госдума во II и III чтениях приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Согласно документу с 1 сентября 2024 года размер страховых плат увеличится в четыре раза в случае получения вреда здоровью при ДТП.

По словам председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, выплаты увеличатся с 500 тысяч до 2 млн рублей. Он также отметил, что случаев ДТП с участием такси "в 5-7 раз больше, чем с личными автомобилями".

Ранее Госдума одобрила законопроект, который исключает из числа отягчающих обстоятельств трудоустройство в полиции.

Видео: Дума ТВ