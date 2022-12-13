Закон был принят в третьем чтении.

Госдума одобрила законопроект, который исключает из числа отягчающих обстоятельств трудоустройство в полиции. Инициаторами законопроекта выступили депутаты КПРФ.

По словам законодателей, "отягчающие обстоятельства" для полицейских дискриминируют сотрудников МВД. Отмечается, что правопорядок также обеспечивают работники судов, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии и ФСИН, но к этим сотрудникам такая мера не применяется.

Закон был принят в третьем чтении. Против его принятия выступили 37 депутатов. Депутат "Справедливой России" Олег Нилов назвал законопроект нелогичным, так как он даст полномочия "оборотням в погонах".

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