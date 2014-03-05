В Чикаго разграбили грузовой поезд

Местные жители сообщили о том, что в преступлении приняли участие как минимум 12 человек.

На территории американского города Чикаго в пятницу днем, 11 октября, неизвестные преступники разграбили грузовой поезд. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала ABC7 со ссылкой на сотрудников из местных правоохранительных органов. В полиции добавили, что удалось поймать по меньшей мере шестерых подозреваемых. Очевидцы пояснили, что около 12 человек втаскивали товары на протяжении часа. Преступление происходило до того момента, пока к месту инцидента не прибыли оперативники.

Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершенное в пятницу днем в районе Вест-Сайд. сайт телеканала

Американский телеканал NBC Chicago указал зрителям на то, что инцидент привел к массовым задержкам железноорожных составов на пригородной железной дороге Metra.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости