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В Чикаго разграбили грузовой поезд

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Местные жители сообщили о том, что в преступлении приняли участие как минимум 12 человек.

На территории американского города Чикаго в пятницу днем, 11 октября, неизвестные преступники разграбили грузовой поезд. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала ABC7 со ссылкой на сотрудников из местных правоохранительных органов. В полиции добавили, что удалось поймать по меньшей мере шестерых подозреваемых. Очевидцы пояснили, что около 12 человек втаскивали товары на протяжении часа. Преступление происходило до того момента, пока к месту инцидента не прибыли оперативники. 

Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершенное в пятницу днем в районе Вест-Сайд.

сайт телеканала

Американский телеканал NBC Chicago указал зрителям на то, что инцидент привел к массовым задержкам железноорожных составов на пригородной железной дороге Metra.

На перегоне Зеленогорск – Белоостров электричка сбила кабана.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: грузовой поезд, ограбление, чикаго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

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