В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Чикаго около 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумба. Об этом сообщает канал Fox News.
Известно, что разъяренная толпа протестующих окружила статую с криками "убийца", а после начала поливать её краской. В акцию вмешалась местная полиция. Однако правоохранителей стали забрасывать банками со льдом и другими снарядами.
В результате инцидента 18 сотрудников полиции получили ранения, а 12 протестующих задержали.
Ранее мы сообщали о том, что во Франции загорелся кафедральный собор святого Петра и Павла.
Видео:Telegram / Военный обозреватель
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все