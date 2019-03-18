Статую забрызгали краской.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Чикаго около 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумба. Об этом сообщает канал Fox News.

Известно, что разъяренная толпа протестующих окружила статую с криками "убийца", а после начала поливать её краской. В акцию вмешалась местная полиция. Однако правоохранителей стали забрасывать банками со льдом и другими снарядами.

В результате инцидента 18 сотрудников полиции получили ранения, а 12 протестующих задержали.

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Видео:Telegram / Военный обозреватель