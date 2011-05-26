Конгрессмен обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США

Майкл Уолц призвал Трампа разобраться с угрозами национальной безопасности США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене допустила стремительное возрождение террористических организаций, которые угрожают самим США. Соответствующее заявление на митинге перед сторонниками сделал член комитета по вооруженным силам при Палате представителей местного Конгресса Майкл Уолц. Политик выступил на мероприятии, организованном предвыборным штабом члена республиканской партии Дональдом Трампом в Чикаго штата Иллинойс. Эксперт пояснил зрителям, что в европейском регионе раскрыто семь планируемых атак боевиков, а внутри США террористы остаются в состоянии подготовки очередного нападения.

Аль-Каида"* возрождается, они создают тренировочные лагеря. Возрождается ИГ*... восемь боевиков ИГ* были арестованы всего несколько месяцев назад в трех американских городах прямо здесь в США, перейдя нашу широко открытую южную границу. Хезболлах" и ХАМАС уже здесь. Майкл Уолц, конгрессмен

Иностранец указал участникам встречи на угрозу для национальной безопасности США со стороны ливанского движения "Хезболлах", а также палестинского радикального движения ХАМАС.

* Аль-Каида и ИГ - запрещенные на территории России террористические и экстремистские организации.

Фото и видео: YouTube / ABC 7 Chicago