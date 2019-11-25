В Румынии в Черном море утонули 14 тысяч овец

В Румынии в Черном море судно Queen Hind затонуло почти сразу после выхода в море.
Сообщается, что судно Queen Hind перевозило 14,600 голов овец в клетках. По невыясненным на данный момент причинам судно перевернулось на бок. Экипаж судна выжил, все 22 человека граждане Сирии. Только одного из них госпитализировали в больницу с переохлаждением.
Бедных овечек спасти не удалось. Около 14 тысяч животных погибли. Спастись удалось только нескольким овцам, которые смогли выбраться из клеток и спрыгнуть в море, где их выловили и спасли.
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Видео: YouTube/CONSTANTA
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