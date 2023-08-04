В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ

Митрополит сообщил о "брутальном преступлении" против церкви.

Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (в городе Черкассы на территории Украины был захвачен сторонниками раскольнической структуры ПЦУ. Соответствующее заявление на YouTube-канале сделал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев). Он назвал произошедшее "брутальным преступлением" против церкви.

Храм, который строился за счет Черкасского епархиального управления УПЦ, а не за счет прихожан или спонсоров. Храм в который были вложены колоссальные средства законно существующего юридического лица. Он был просто украден у Черкасской епархии путем рейдерской схемы митрополит

Священнослужитель заметил, что рейдеры собрали на стадионе депутатов городского совета, представителей бюджетной сферы, а также тех людей, которые к храму не имели отношения. С этими лицами было проведено собрание, которое злоумышленники сочли "приходским". На этой встрече было принято решение о переходе храма подчинение ПЦУ, а также о внесении изменений по статусу юридического лица в государственный реестр. Митрополит добавил в видеообращении, что накануне "оголтелая толпа при поддержке силовиков ворвалась в храм и силой захватила его". При этом преступники сломали замки и выбросили на улицу настоятеля с семью детьми.

Полянский: законопроект о запрете УПЦ противоречит конституции самой Украины.

Фото и видео: YouTube / ЧЕРКАСЬКИЙ БЛАГОВІСНИК