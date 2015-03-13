Полянский: законопроект о запрете УПЦ противоречит конституции самой Украины

По его словам, документ "по сути предусматривает запрет УПЦ и изъятие у нее храмов".

Законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) противоречит конституции самой Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Речь идет о законе, который планируют рассмотреть в Верховной раде 27 июля. По словам Полянского, документ "по сути предусматривает запрет УПЦ и изъятие у нее храмов". Он добавил, что законопроект противоречит как минимум 10 статьям конституции Украины.

Ранее Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совбезе ООН.

Видео: YouTube / Организация Объединенных наций