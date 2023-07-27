В постпредстве России в ООН негативно оценили работу Лондона в Совбезе в июле.

Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности ООН в июле 2023 года. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе общения с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации. Спикер уточнил, что Лондон пытался навязать членам Совбеза собственную повестку дня.

Это настоящий позор. Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определенных вопросов, а не навязывать свою собственную повестку. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский добавил, что Москва всегда следует принципу нейтральности, когда исполняет функции председателя СБ ООН. При этом в Соединенном Королевстве уже несколько раз показали, что интересы стран-членов НАТО, коллективного Запада важнее, чем должность председателя. Такая деятельность не может вызвать у России одобрения.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций