Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности ООН в июле 2023 года. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе общения с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации. Спикер уточнил, что Лондон пытался навязать членам Совбеза собственную повестку дня.
Это настоящий позор. Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определенных вопросов, а не навязывать свою собственную повестку.
Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН
Дмитрий Полянский добавил, что Москва всегда следует принципу нейтральности, когда исполняет функции председателя СБ ООН. При этом в Соединенном Королевстве уже несколько раз показали, что интересы стран-членов НАТО, коллективного Запада важнее, чем должность председателя. Такая деятельность не может вызвать у России одобрения.
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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