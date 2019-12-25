Спасенных разместили во временных центрах по региону.

В Челябинской области из снежного плена на дороге вызволили почти 800 человек. Об этом сообщили журналисты cheltoday.ru со ссылкой на сайт Чрезвычайного ведомства по региону. Чиновники уточнили, что из снежных заносов спасатели доставил 223 транспортное средство. В общей сложности из машин было эвакуировано 776 человек. Сейчас 481 человек размещен в пунктах временного размещения.

К 08:25 утра по местному времени власти направили в Пластовский район отправили дополнительные бригады Уральского учебно-спасательного центра в составе 16 человек и четырех единиц техники.

В администрации области напомнили, что временные пункты размещения в Чесме организованы на базе двух детских садов. там находятся 200 человек. Еще 106 человек (включая десятерых несовершеннолетних) находятся в аналогичных пунктах Агаповского района. В Верхнеуральском районе размещены 117 человек, включая 21 ребенка, в Варненском районе - 75 человек.

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Фото: Telegram/BAZA