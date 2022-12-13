В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину

Полицейские устанавливают маршрут передвижения злоумышленника.

В Челябинске полиция ищет мужчину, избившего на улице пожилую женщину на улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

На опубликованных в соцсетях кадрах мужчина толкнул локтем пожилую женщину, а потом нанес несколько ударов кулаком в лицо. После этого злоумышленник покинул место.

Полицейские устанавливают маршрут передвижения злоумышленника, проводят подворовый обход. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

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Видео: Telegram / Хайлайт