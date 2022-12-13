В Челябинске ищут мужчину, избившего на улице пожилую женщину

В Челябинске полиция ищет мужчину, избившего на улице пожилую женщину на улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
На опубликованных в соцсетях кадрах мужчина толкнул локтем пожилую женщину, а потом нанес несколько ударов кулаком в лицо. После этого злоумышленник покинул место.
Полицейские устанавливают маршрут передвижения злоумышленника, проводят подворовый обход. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.
Ранее мы сообщали, что слесарь из Липецкой области попытался поджечь коктейлями молотова здания администрации и суда.
Видео: Telegram / Хайлайт
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