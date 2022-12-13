Слесарь из Липецкой области попытался поджечь коктейлями молотова здания администрации и суда

Перед совершением поджога слесарь записал видеообращение, в котором пожаловался на отсутствие денег.

Слесарь из Липецкой области попытался поджечь коктейлями молотова здания администрации Елецкого района и Елецкого суда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром 25 апреля. Перед совершением поджога слесарь записал видеообращение, в котором пожаловался на отсутствие денег, а также обвинил власти города в том, что они живут за его счет. Затем мужчина пришел к зданию администрации района и кинул бутылку с зажигательной смесью. После этого он подошел к соседнему зданию суда и повторил процедуру.

Отмечается, что ни одна из попыток устроить поджог не увенчалась успехом. Мужчину не задержали, однако на него завели уголовное дело по статье покушение на убийство.

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Видео: Telegram / Baza