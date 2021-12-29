В Челябинске эвакуировали здание мэрии

После этого была произведена проверка всех помещений.

В Челябинске из здания городской администрации эвакуировали всех сотрудников. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу мэрии.

Собеседник агентства сообщил, что вывести всех сотрудников из здания попросили правоохранители. После этого была произведена проверка всех помещений. По какой причине это делалось, не сообщили.

Здание администрации города проверено, все сотрудники возвращаются на рабочие места, заявили в пресс-службе администрации Челябинска

По данным источника сетевого издания "74.RU", мэрию эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах. Общеобразовательные учреждения массово получили сообщения о минировании зданий.

Ранее сгоревший лифт упал в многоэтажном доме в Обнинске.

Фото: ВКонтакте / Агентство чрезвычайных новостей Челябинск