Спасатели эвакуировали из дома 100 человек.

Сгоревший лифт упал в многоэтажном доме в Обнинске. Об этом рассказали очевидцы инцидента, произошедшего по улице Курчатова. Известно, что экстренная служба успела эвакуировать из пострадавшего здания около сотни человек.

Журналисты из местного ГТРК "Калуга" объяснили, что звонок в региональное ГУ МЧС поступило от жителей города в 17:31 часов по местному времени. По телефону спасателям рассказали, что в доме полыхает лифт. Пожар вызвал сильное задымление в подъезде. Уточняется, что огонь начал распространяться из самой кабины, а не из шахты. После этого лифт рухнул на первый этаж новостройки "Парковый квартал". Пламя повредило тросы в тот момент, когда кабина спускалась в автоматическом режиме после срабатывания датчиков безопасности.

В настоящее время данное дело находится на проверке у Прокуратуры по Калужской области.

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Фото и видео: Telegram / SHOT



