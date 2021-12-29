В жилом доме в Приморье взорвалась граната

Погиб человек, еще несколько пострадали.

Граната взорвалась в жилом доме в городе Арсеньеве Приморского края. Об этом рассказали правоохранительные органы по региону. Согласно предварительной информации, жертвой трагедии стал один человек. Не исключается версия того, что боеприпас в подъезд здания кинул местный житель. Инцидент зафиксирован по адресу Островского, 4.

На данный момент пострадавшими считаются еще минимум трое человек. По данным ТГ-канала Mash - госпитализировано пятеро пациентов. В МВД подчеркнули, что незадолго до взрыва группа людей устроили драку на лестничной клетке. В какой-то момент сосед дебоширов по имени Евгений выглянул из квартиры. С криком "ошалели" он якобы бросил боеприпас.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Опрашиваются очевидцы событий.

На почтовом ящике жилого дома на Балтийской улице нашли предмет, похожий на гранату.

Видео: Telegram / Mash

