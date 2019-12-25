На почтовом ящике жилого дома на Балтийской улице нашли предмет, похожий на гранату

Выяснилось, что граната предназначена для игры в страйкбол.

В ночь на 30 ноября, около 00:15, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из парадных дома №36/9 по Балтийской улице на почтовом ящике лежал предмет, похожий на гранату. Полиция тут же эвакуировала жильцов парадной, поскольку дом газифицирован. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и области.

На место тут же прибыли специалисты группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Выяснилось, что находка представляет собой гранату для игры в страйкбол. Её изъяли, а жильцы вернулись домой.

Ранее взрывотехники Петербурга нашли в квартире пьяного мужчины коллекцию боеприпасов времен ВОВ.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и области