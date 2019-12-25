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На почтовом ящике жилого дома на Балтийской улице нашли предмет, похожий на гранату
Сегодня, 10:56
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На почтовом ящике жилого дома на Балтийской улице нашли предмет, похожий на гранату

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Выяснилось, что граната предназначена для игры в страйкбол.

В ночь на 30 ноября, около 00:15, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из парадных дома №36/9 по Балтийской улице на почтовом ящике лежал предмет, похожий на гранату. Полиция тут же эвакуировала жильцов парадной, поскольку дом газифицирован. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и области. 

На место тут же прибыли специалисты группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Выяснилось, что находка представляет собой гранату для игры в страйкбол. Её изъяли, а жильцы вернулись домой. 

Ранее взрывотехники Петербурга нашли в квартире пьяного мужчины коллекцию боеприпасов времен ВОВ.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и области

Теги: балтийская улица, граната, почтовый ящик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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