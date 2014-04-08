Взрывотехники Петербурга нашли в квартире пьяного мужчины коллекцию боеприпасов времен ВОВ

До приезда ОМОНа в квартиру вызвали скорую помощь. Дело в том, что одному из жильцов стало плохо.

В квартире нетрезвого петербуржца на улице Шотмана дежурная группа разминирования ОМОН Главного управления Росгвардии по Петербургу и области нашла коллекцию боеприпасов времен войны. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

До приезда ОМОНа в квартиру вызвали скорую помощь. Дело в том, что одному из жильцов стало плохо. На месте выяснилось, что в квартире было два нетрезвых петербуржца, один из которых показал медикам предмет, который был похож на боеприпас. Вместе с этим мужчина рассказал, что у него имеется и другое оружие.

Как установили специалисты-взрывотехники ОМОН, в доме находились боеприпасы: 5 гранат РГД-33, 2 минометные мины калибра 50 мм, 2 артиллерийских снаряда калибра 45 и 36 мм, 2 пустых корпуса боеприпасов, а также охолощенный карабин Симонова и более 160 патронов. Все оружие было времен Великой Отечественной войны.

Добавим, что все оружие вывезли на специальный полигон, чтобы уничтожить.

Ранее на улице Орджоникидзе под деревом нашли неразорвавшийся снаряд времен войны. Боеприпас находился рядом с жилым домом. Артиллерийский снаряд обезвредили взрывотехники.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области