На улице Орджоникидзе под деревом нашли неразорвавшийся снаряд времен войны

Боеприпас находился рядом с жилым домом. Артиллерийский снаряд обезвредили взрывотехники.

Взрывотехники петербургского ОМОН Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу. Заявление о подозрительном металлическом объекте, внешне напоминающем бомбу, поступило от местных жителей утром 18 ноября. Заржавевший, но целый предмет находился в корнях дерева рядом с жилым домом.

На место обнаружения опасного предмета выехала группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты осмотрели территорию вокруг находки и подтвердили, что найден именно боевой неразорвавшийся снаряд 76-мм калибра. Боеприпас датировали периодом Великой Отечественной войны. Несмотря на глубокую коррозию он представлял потенциальную опасность для местных жителей. Сотрудники ОМОН вывезли боеприпас на специализированный полигон для уничтожения.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге арестовали сына, подозреваемого в расчленении своего отца.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

