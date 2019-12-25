В Петербурге арестовали сына, подозреваемого в расчленении своего отца

Подозреваемый пробудет в СИЗО до 15 января 2022 года.

В Петербурге отправили под стражу до 15 января 2022 года Алексея Генералова, обвиняемого в убийстве своего отца. На днях сумку с телом нашли в реке Смоленке. Решение принял Василеостровский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Преступление произошло 13 ноября в квартире на Новосмоленской набережной. Мужчина в ходе ссоры, возникшей из-за жилищного вопроса, выстрелил в голову родителю из охотничьего ружья. Пытаясь замести следы, он расчленил отца электролобзиком и, разложив останки по двум хозяйственным сумкам, выбросил их в реку Смоленку. Уже 16 ноября фрагменты тела обнаружил сотрудник строительной компании во время работы на набережной. Позже петербуржец рассказал следователям, как избавился от тела отца.

В четверг, 18 ноября, водолазы подняли из Смоленки вторую сумку с останками расчлененного пенсионера.

Фото: Piter.TV