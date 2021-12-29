В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах

Учреждения получили сообщения о минировании.

Занятия во всех школах Челябинска в первую и вторую смены отменили. Об этом рассказали сетевому изданию "74.ru" в городской администрации. Общеобразовательные учреждения массово получили сообщения о минировании зданий.

В комитете образования Челябинска отметили, что занятия во вторую смену могут быть проведены в дистанционном формате.

Муниципалитет получил сообщение от оперштаба из правоохранительных органов о необходимости отмены занятий во всех школах города. Решение было исполнено. из сообщения администрации Челябинска

В настоящее время специалисты осматривают помещения школ и прилегающие территории. На данный момент взрывных устройств и иных угроз не обнаружено.

Ранее на нефтепроводе на востоке Мексики прогремел взрыв.

Видео: Telegram / 74.ru news