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В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах

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Учреждения получили сообщения о минировании.

Занятия во всех школах Челябинска в первую и вторую смены отменили. Об этом рассказали сетевому изданию "74.ru" в городской администрации. Общеобразовательные учреждения массово получили сообщения о минировании зданий. 

В комитете образования Челябинска отметили, что занятия во вторую смену могут быть проведены в дистанционном формате. 

Муниципалитет получил сообщение от оперштаба из правоохранительных органов о необходимости отмены занятий во всех школах города. Решение было исполнено.

из сообщения администрации Челябинска

В настоящее время специалисты осматривают помещения школ и прилегающие территории. На данный момент взрывных устройств и иных угроз не обнаружено.

Ранее на нефтепроводе на востоке Мексики прогремел взрыв.

Видео: Telegram / 74.ru news

Теги: минирование школ, челябинск, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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