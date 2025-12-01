В Чехове задержали злоумышленника за разбойные нападения на женщин

Оперативники установили личность и местонахождение нападавшего с помощью камер видеонаблюдения.

В Чехове сотрудники полиции задержали злоумышленника за разбойные нападения на женщин. Об этом сообщили в пресс-служе подмосковного ГУ МВД России.

По данным ведомства, один из инцидентов произошел возле одного из домов на улице Огородной дома. Сообщается, что 26-летний подозреваемый угрожал ножом женщине и похитил у нее украшения вместе с телефоном. Оперативники установили личность и местонахождение нападавшего с помощью камер видеонаблюдения.

Установлена причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному на улице Авдеева. Злоумышленник напугал местную жительницу и заставил ее отдать золотые серьги вместе с денежными средствами. Возбуждены уголовные дела. На допросе задержанный рассказал, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья