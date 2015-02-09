Им оказался 39-летней ранее судимый житель Башкирии.

На Сахалине задержали подозреваемого в разбойном нападении и серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, злоумышленник проникал в торговые организации и заведения общепита, вскрывал кассовые аппараты и похищал деньги. Во время одного из ограблений его заметил охранник и попытался остановить мужчину. Тот начал угрожать ножом, а затем, воспользовавшись моментом, скрылся с места.

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летней ранее судимый житель Башкирии. Возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

