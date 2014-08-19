  1. Главная
Сегодня, 9:35
В Ненецком автономном округе два браконьера задержаны полицией за незаконный вылов рыбы

0 0

В Ненецком автономном округе два браконьера задержаны полицией за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, двое мужчин были задержаны в акватории заповедника "Ненецкий". С помощью катера с подвесным мотором и рыболовных сетей злоумышленники осуществили вылов 88 экземпляров рыбы, из которых 55 – нельма. Отмечается, что на территории региона ловля данного вида запрещена.

По предварительной оценке, ущерб от противоправной деятельности подозреваемых превысил 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Ненецкому автономному округу

