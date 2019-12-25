В Чехии зафиксировали крупнейшую за 30 лет вспышку чесотки

Количество заболевших за полгода превысило показатели прошлого года.

В Чехии зарегистрировали крупнейшую за последние 30 лет вспышку чесотки. С начала года в стране выявили более 7000 случаев заболевания. По данным местных служб здравоохранения, за весь прошлый год было зафиксировано около 5000 случаев, однако уже за первые 6 месяцев текущего года этот показатель оказался значительно превышен.

Специалисты сообщили, что часть осложнений связана с присоединением бактериальных инфекций, которые могут развиваться после повреждения кожи из-за расчесов. Наиболее высокий риск тяжелого течения отмечается у пожилых людей. При этом эпидемиологи обращают внимание на увеличение числа заболевших среди молодежи.

В отдельных регионах страны рост заболеваемости оказался особенно заметным по сравнению с прошлым годом.

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Фото: Piter.TV