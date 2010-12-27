В Чехии памятник Красной армии облили краской

Памятник в Садах Коменского был установлен в 1946 году в память о жертвах Второй мировой войны.

В Чехии неизвестные облили краской памятник Красной армии. Об этом в своем Twitter сообщил мэр города Острава Томаш Мацура

Вандалы облили постамент памятника красной краской, а также нанесли на него надписи. Одна из них гласит Budapešť 1956. Это является отсылкой к 23 октября 1956 года, когда в Будапеште началось вооруженное восстание против просоветского коммунистического режима.

Замглавы муниципалитета центральной части города Давид Витош назвал произошедшее кощунством. И напомнил, что памятник в Садах Коменского был установлен в 1946 году в память о жертвах Второй мировой войны и советских военных, погибших при освобождении города.

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Фото: Twitter/ Tomáš Macura‏