Погоня за вандалами: подростки разгромили детский сад на Петроградке и убежали

Журналисты PITER.TV стали свидетелями разгрома детского сада №93 подростками-вандалами.

В среду, 16 октября, съемочная бригада PITER.TV выполняла редакционное задание в историческом здании по адресу Большая Пушкарская, 7. Съемка была прервана, когда журналисты услышали крики и звуки разбивающегося стекла.

Среагировав, оператор и корреспондент направились в сторону шума и стали свидетелями акта вандализма в здании по соседству. Подростки находились доме по адресу Лизы Чайкиной, 5, который является государственным учреждением - ранее здесь располагался ГБДОУ д/с № 93 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вандалы кричали, били стекла, кидали в окна мебель и другие тяжелые предметы.

Журналисты попытались поговорить с вандалами, но те, увидев камеры, пустились в бегство.

Съемочная бригада обнаружила, что дверь в здание открыта и вошла внутрь. После осмотра нескольких помещений в распоряжении Piter.TV оказались копии свидетельств о рождении детей, документы об усыновлении, номера телефонов, приказы, счета и акты с реквизитами. Ранее мы писали, что в заброшенном здании ГБДОУ д/с № 93 в открытом доступе находится значительный объем персональных данных.

На следующий день из заброшенного детсада забрали документы с детскими данными.

Редакция Piter.TV открыта для получения комментариев со стороны компетентных органов.

О том, что еще удалось найти нашим журналистам в заброшенном детском саду – смотрите скоро в спецрепортаже на Piter.TV.

Вера Иптышева, Виталий Швайков

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