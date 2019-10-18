Из заброшенного детского сада на Петроградке забрали документы с личными данными

Представители детсада утверждали, что в бумагах ценности нет.

После публикации Piter.TV о найденных документах в заброшенном детском садике на улице Лизы Чайкиной за бумагами поспешили представители учреждения.

Собирающих копии свидетельств о рождении и паспортов людей увидел корреспондент издания 78.ru. Представители детского садика №93 отрицали ценность брошенных документов, однако забрали все бумаги, которые лежали в здании.

"У нас нет здесь документов с персональными данными. Здание передано городу для капитального ремонта. Идет переезд и передача. Какие-то старые архивные документы, утратившие значение, здесь могут быть" – сказала женщина.

Ранее Piter.TV подробнее рассказывал о своей находке на улице Лизы Чайкиной.

Видео: 78.ru