Ученым удалось достигнуть не более одного километра вниз пещеры.

В Чехии измерили глубину Границкой пропасти. Ученые рассказали, что несколько лет назад дистанционно управляемый аппарат спускался в систему пресноводных пещер, но исследования пришлось приостановить. Это произошло из-за того, что для работы на хватило длины кабеля.

Согласно новой оценке, для того, чтобы достичь дна глубоководной пещеры, понадобится практически вдвое больше провисания, чем было заложено в первый раз. Исследователям удалось проследить за системой траншеевидных пещер только на километр вниз.

Изучение пещеры поможет специалистам дать представление о расположении скал, минералов, долин, лежащих ниже. Выводы ученых основываются на различных типах геофизических данных. В список входят измерения при помощи гравиметра, проверка электропроводности и естественных геомагнитных полей в недрах Земли.

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца.