Кадыров объявил выходными днями 23-26 мая.

В Чечне запретили передвижение на Ураза-байрам. Об этом заявили представители МВД по региону во время совещания полиции. Министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов считает, что местное население должно находиться дома во время мусульманского праздника. Предупреждающая информация появилась в Instagram-аккаунте ведомства.

Официальные представители полиции напомнили, что Рамзан Кадыров объявил выходными днями период с 23 по 26 мая. В эти дни власть запрещает передвигаться по территории Чечни. Государственные ведомства не будут работать. Исключением станут экстренные службы. Руслан Алханов добавил, что нарушителей режима самоизоляции будет ждать суровое наказание.

Напомним, что Ураза-байрам обозначает завершение месяца поста Рамадан.

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Видео: Youtube/ ЦДУМ России