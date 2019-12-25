Инцидент якобы произошел в Калининградской области.

Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать "служим Ичкерии" считается запрещенной террористической организацией в России). Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Подъем". Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами". Авторы записи уверены, что инцидент произошел на территории Калининградской области.

Автор ролика застал момент, когда во время построения солдаты приветствуют солдат из Чечни. При этом они отдают "дань уважения" непризнанной Чеченской Республике Ичкерия, которая в России признана запрещенной террористической организацией. Автор видео не упомянул о том, когда была сделана запись. По данным из соцсетей, очевидцы подтвердили сведения о том, что инцидент имел место быть в подразделении береговой охраны воинской части 90151 в Гусеве.

"Подъем" добавил, что в данной военной части служат много солдат, приехавших с Кавказа. Журналисты заметили, что военную часть неофициально назвали "солнечный Дагестан".По данным Telegram-канала, солдаты рассказали о том, что агрессию часто проявляют прибывшие из Чечни. Они якобы могут носить при себе оружие, которое нередко отнимают у дежурных.

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