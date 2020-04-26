В Чечне вслед за Кадыровым весь состав МЧС побрился налысо

Ведомство объявило о новой эстафете, основателем которой стал глава Чечни.

Представители ГУ МЧС в Чеченской республике на своей странице в Instagram объявили о том, что весь мужской состав ведомства побрился налысо после того, как это же сделал глава региона Рамзан Кадыров.

В своем обращении в соцсети ГУ МЧС объявило о начале эстафеты "Чистая голова! Стоп коронавирусу!", которую, как сообщается, и запустил глава Чечни. Принять участие в ней можно представителям министерств, ведомств и организаций, звездам эстрады, спортсменам и блогерам. В ГУ МЧС Чечни передали эстафету коллегам из других регионов и спросили, "слабо ли им".

Ранее мы сообщали о новой стрижке Рамзана Кадырова. Чеченский лидер радикально сменил прическу в ответ на просьбу открыть парикмахерские в республике. Его примеру последовали многие государственные служащие.