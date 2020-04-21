Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Во вторник, 21 апреля, Кадыров побрился налысо. Обращение чеченского лидера опубликовал телеканал "Грозный" в инстаграме.
Чеченский лидер радикально сменил прическу в ответ на просьбу открыть парикмахерские в республике.
Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы
заявил Кадыров
Напомним, что 17 апреля в Чечне объявили строгий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее мы сообщали о том, что режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздник.
Фото:pixabay
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