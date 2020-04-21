Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

В Чечне 17 апреля был объявлен строгий карантин.

Во вторник, 21 апреля, Кадыров побрился налысо. Обращение чеченского лидера опубликовал телеканал "Грозный" в инстаграме.

Чеченский лидер радикально сменил прическу в ответ на просьбу открыть парикмахерские в республике.

Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы заявил Кадыров

Напомним, что 17 апреля в Чечне объявили строгий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздник.

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