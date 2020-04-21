Режим ограничений, введенный в начале месяца, пока действует до 1 мая.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздник. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений, безусловно заявил он

При этом губернатор Московской области заявил, что большинство жителей региона соблюдают режим самоизоляции. Воробьев отметил, что рост числа заразившихся составляет 12–15% в день.

Согласно последним данным,

Напомним, что в Москве ввели дополнительные ограничение по передвижению по городу. Дело в том, что в столице наблюдается плохое соблюдение горожанами режима самоизоляции. Москвичи продолжают гулять с детьми и жарить шашлыки на природе.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

Видео:kremlin.ru