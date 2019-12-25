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Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
Сегодня, 15:28
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matveyvn

Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

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Контролировать режим самоизоляции будут при помощи технологии электронного мониторинга.

Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин 21 апреля. Он вступит в силу с 22 апреля.

Отмечается, что те, кто с живут с заболевшими ОРВИ, смогут выходить на улицу только вынести мусор или в ближайших магазин.
При этом сами москвичи с симптомами ОРВИ и ОРЗ смогут перемещаться по городу для получения медицинской помощи. До учреждений здравоохранения они смогут добираться на транспорте с использованием цифрового пропуска.

Контролировать режим самоизоляции будут при помощи технологии электронного мониторинга.

Ранее мы рассказывали, что в Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов.

Теги: коронавирус, москва, орви, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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