Контролировать режим самоизоляции будут при помощи технологии электронного мониторинга.

Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин 21 апреля. Он вступит в силу с 22 апреля.

Отмечается, что те, кто с живут с заболевшими ОРВИ, смогут выходить на улицу только вынести мусор или в ближайших магазин.

При этом сами москвичи с симптомами ОРВИ и ОРЗ смогут перемещаться по городу для получения медицинской помощи. До учреждений здравоохранения они смогут добираться на транспорте с использованием цифрового пропуска.

Контролировать режим самоизоляции будут при помощи технологии электронного мониторинга.

Ранее мы рассказывали, что в Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов.