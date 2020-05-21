НВО опубликовал трейлер фильма о пытках геев в Чечне

Фильм снял режиссер Дэвид Франс, который был номинирован на "Оскар" за киноленту "Как пережить чуму".

Американский телеканал HBO опубликовал трейлер документального фильма "Welcome to Chechnya" ("Добро пожаловать в Чечню"). Фильм посвящен преследованию представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике. Трейлер опубликовали на YouTube, полнометражный фильм выйдет 30 июня.

В документалке идет речь о группе активистов, которые помогают представителям сексуальных меньшинств. Они предоставляют жертвам преследований убежища, помогают получить визы для того, чтобы покинуть страну. Лица героев в фильме изменили с помощью нейросети, чтобы всех обезопасить.

Новый фильм снял режиссер Дэвид Франс, который был номинирован на "Оскар" за киноленту "Как пережить чуму". Данный фильм уже в феврале этого года получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале.

О массовом преследовании геев в Чечне несколько раз писала "Новая газета". Издание сообщало о том, что в республике работают особые тюрьмы для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Власти Чечни опровергают такую информацию.

Ранее вышел трейлер военной драмы с Жаном Рено и Чедвиком Боузманом.

Видео: YouTube/ HBO