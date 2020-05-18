Вышел трейлер военной драмы с Жаном Рено и Чедвиком Боузманом

Фильм снял двукратный обладатель премии "Оскар" Спайк Ли.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер военной драмы "Пятеро одной крови", где одну из главных ролей сыграл звезда Marvel Чедвик Боузман ("Черная пантера"). Премьера фильма запланирована на 12 июня 2020 года.

По сюжету картины ветераны войны во Вьетнаме возвращаются в далёкие джунгли, чтобы вновь обрести себя. Оказавшись в знакомой среде, где много лет назад им грозила постоянная опасность, они надеются спасти своего сбившегося с пути товарища.

Помимо Боузман в фильме сыграли Жан Рено, Пол Уолтер Хаузер, Джонатан Мэйджерс, Яспер Пяякконен, Делрой Линдо, Вероника Нго, Мелани Тьерри, Кларк Питерс и другие.

Фильм снял двукратный обладатель премии "Оскар" Спайк Ли ("Черный клановец", "4 маленькие девочки", "Делай, как надо").

Видео: Netflix