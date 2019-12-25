В Центре Чумакова рассказали о планах по производству "КовиВак"

В Центре имени Чумакова РАН рассказали о планах по производству вакцины "КовиВак". В эфире телеканала "Россия-24" генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов сообщил журналистам о том, что объемы производства препарата для профилактики COVID-19 нынешней весной увеличатся до 500 тысяч доз.
Мы планируем в следующем месяце, в течение двух месяцев, довести наш объем производства до полумиллиона в месяц.
Айдар Ишмухаметов, гендиректор Центра имени Чумакова
Ранее министр промышленности Денис Мантуров уточнил, что стартовые объемы изготовления вакцины "КовиВак" выйдут в гражданский оборот до конца марта 2021 года. При этом чиновники надеются на производство препарата к концу года до 10 млн доз.
Вакцину "КовиВак" испытают на пожилых и детях в апреле.
Фото: Piter.tv
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