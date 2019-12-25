Участие в испытаниях третьей фазы будут принимать три тысячи человек.

Вакцину "КовиВак" испытают на пожилых и детях в апреле. Это будет третья фаза испытаний. Об этом сообщает телеканал "360".

Гендиректор Научного центра имени Чумакова член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов напомнил, что накануне Минздрав зарегистрировал вакцину "КовиВак".

Мы планируем, что в рамках третьей фазы в апреле текущего года начнем клинические исследования для детей и людей старше 60 лет. Айдар Ишмухаметов, гендиректор Научного центра имени Чумакова член-корреспондент РАН

Известно, что участие в испытаниях третьей фазы будут принимать три тысячи человек. Хранить вакцину можно не более шести месяцев при температуре от двух до восьми градусов тепла. Препарат категорически запрещено замораживать.

Ранее разработчик заявил, что вакцина "Эпиваккорона" дает иммунитет к коронавирусу на год.

Фото: Piter.tv