Вопрос экспорта вакцины "Эпиваккорона" можно будет рассмотреть.

Разработчик заявил, что вакцина "Эпиваккорона" дает иммунитет к коронавирусу на год. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в феврале в России запустят в оборот 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Также известно, что ставить препарат смогут и россияне в возрасте старше 60 лет.

Разработчики заявили, что вопрос экспорта вакцины "Эпиваккорона" можно будет рассмотреть после того, как удастся провакцинировать большинство россиян.

Ранее Голикова рассказала о площадках по производству вакцины "Спутник V".

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